За минувшие сутки на Луганщине зафиксировали 40 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – два, Рубежное – пять, Северодонецк – одно, Попаснянский район – восемь, Сватовский – восемнадцать, Троицкий – шесть.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7929 человек.

Из них выздоровели – 5673 (1 за последние сутки); лечатся – 2046 (422 – стационарно, 1624 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 317 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 205.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 84-летняя женщина из города Лисичанска.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 210 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,1%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 декабря (09:00) в Украине 900 666 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 15 247 – летальных, 506718 человек выздоровели. Всего проведено 5052686 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 6451 новый случай; летальных – 93; осуществлено 25582 тестирования; выздоровели 5154 человека.