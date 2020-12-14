“Спасите бизнес”: к стенам Рады начали стягиваться предприниматели, фото

В понедельник, 14 декабря, к помещению Верховной Рады Украины, где проходит заседание Согласительного совета фракций, начали собираться представители протестного движения ФЛП.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале Pavlovsky News.

Предприниматели уже начали подготовку к завтрашнему большому митингу за отмену кассовых аппаратов и локдауна в Украине. Несмотря на то, что сегодня у парламента небольшое количество предпринимателей, под Радой усилили меры безопасности, стянули силы полиции и Нацгвардии.

В свою очередь протестующие заявили, что в случае невыполнения их требований на следующий день они обещают расширить акцию протеста от правительственного квартала до Майдана. Также ФЛП планируют привлечь к акции протеста представителей политических партий и радикальных структур.

Как известно, требование ФЛП – срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №3853-1, предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей, а также отмену использования кассовых аппаратов.

Как сообщал “источник”, для поддержки предпринимателей в условиях жестокого карантина, который в Украине будет действовать с 8 по 24 января, направят 12 миллиардов гривен. С 14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства.

К слову, ранее министр социальной политики Марина Лазебная назвала три основных условия для получения 8 тысяч гривен финансовой компенсации за время жесткого карантина в январе.