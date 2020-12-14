Когда в Украине введут жесткий карантин и что ждет страну в феврале: все, что нужно знать

В Украине с 8 января по 24 января 2021 года включительно будет введен жесткий карантин. Однако, если ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией ухудшится, Кабмин оставил за собой право ввести локдаун и в другое время.

“источник” рассказывает, какие карантинные ограничения ждут украинцев в январе.

Будет запрещена работа:

кафе, баров, ресторанов (кроме работы на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров.

Также под запрет попадет проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Кроме того, все учебные заведения уйдут на каникулы. При этом детские сады закрывать не планируют.

Будет разрешена работа:

продуктовых магазинов;

аптек;

банков;

почтовых операторов;

гостиниц.

Будет осуществляться торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией.

Салоны красоты и парикмахерские не закроют, однако посетить их можно будет только при условии предварительной записи и без ожидания в помещении.

Как будет работать общественный транспорт

Перевозки пассажиров будут осуществляться с ограничениями “оранжевой” зоны. То есть, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения. Метро будет работать в обычном режиме.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений. При этом во время путешествий за границу следует проверять условия въезда/выезда, которые установлены для украинцев.

Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, если жесткий карантин не будет введен в январе, “то нам придется гарантированно экстренно делать его в феврале на фоне большого роста заболеваемости”.

Как сообщал “источник”, 14 декабря портал “Дія” начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. Его могут оформить наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе.