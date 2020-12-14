В поселке на Попаснянщине установили бювет

В Камышевахе Попаснянского района установили бювет бесплатного круглосуточного водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.



Бювет установлено предприятием «Камышевахский водоканал» по просьбе незащищенных слоев населения, которые не в состоянии провести к своему домохозяйству водоснабжение, а также для гостей поселка. Он расположен в центре поселка недалеко от дома культуры.



Напомним, что недавно в поселке было реализован проект «Капитальный ремонт скважины« 981км »и соединение двух систем водопровода» при поддержке Датского Совета по делам беженцев – Датской Группы по разминированию (DRC-DDG) в рамках программы «Возрождение прифронтовых громад по помощью гуманитарного разминирования и поддержки в отношении средств к существованию », которая финансируется Европейским Союзом.