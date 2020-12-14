Украинцев начнут тестировать на антиген к коронавирусу: чем тест отличается от ПЦР

В Украине намерены ввести тестирование на антиген к коронавирусу. Эти тесты уступают в точности ПЦР, однако ВОЗ рекомендует их применять в странах, где по объективным причинам нет возможности проводить большие объемы ПЦР-тестирования. Есть и плюсы – такие тесты способны выдать результат на наличие COVID-19 быстрее, чем ПЦР-тест.

Об этом говорится в материале “источника”.

По словам эпидемиолога Андрея Александрина, тесты на антиген к коронавирусу значительно дешевле, чем ПЦР, и не требуют много времени на его исследования, однако к ним остается много вопросов.

“При этом непонятно, на что будут влиять ответы тестов на антиген. Например, если тест на антиген покажет, что человек здоров, а по факту у него есть симптомы ковида, для подтверждения все равно потребуется ПЦР (так написано в стандартах). А если тест покажет, что человек болен, но симптомов у него нет, то в этом случае тоже нужно будет подтверждение ПЦР. Так может лучше сразу делать ПЦР? Но в Минздраве, похоже, так не считают”, – отметил медик.

Дело в том, что сначала чиновники хотели впихнуть тесты на антиген вообще всем (проект приказа оказался в распоряжении “источника”): то есть рецидивирующим, бессимптомным, всем украинцам, возвращающимся из путешествий, пациентам, жителям и персоналу больниц, учреждениям для людей с инвалидностью, социальным работникам, персоналу в стоматологических кабинетах, учащимся школ и студентам учебных заведений, работникам крупных компаний. Однако эти поправки не были приняты.

Интересно, что в принятых поправках есть пункт о тестировании на антиген украинцев, которые “возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19”. Такими районами, при ежедневной статистике в 10-12 тысяч больных, практически вся территория Украины, а значит, в перспективе тестами на антиген могут быть охвачены все жители страны.

Более детально о тестировании на антиген читайте в материале “источника”: “Помощь монополисту и “показуха”: зачем Степанов рьяно лоббирует новые тесты от COVID-19″.