Люди падают, но поднимаются и идут дальше: эксклюзивное видео “адского” гололеда в Киеве

В Киеве в воскресенье, 13 декабря, лед, сковавший город, начал таять, но перерыв был недолгим – столица снова оказалась в ледяном плену. Люди с трудом передвигаются по гололеду.

Об этом сообщил корреспондент “источника”.

Улицы Киева покрыты коркой льда, они превратились в каток и по большей части не расчищены и ничем не посыпаны. Так, на Софийской площади многие люди не могут удержаться на ногах, падают, встают и пытаются идти дальше.

При этом у выхода из метро “Золотые ворота” – идеально чисто.

Как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, Украина оказалась в зоне действия снего-дождевого циклона и морозного антициклона, из-за чего такие погодные условия продолжатся и в ближайшие дни. Непогода продержится как минимум до 17 декабря, когда над территорией страны окончательно воцарится антициклон.