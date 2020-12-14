Показали фотографии с КПВВ “Станица Луганская”

Единственным полноценно функционирующим пунктом перехода на линии разграничения на сегодняшний день по-прежнему остаётся КПВВ “Станица Луганская”.

Об этом сообщает “Деловой Славянск”.

Ежедневно сотни людей переходят по отремонтированному мосту через реку Северский Донец – на территорию Украины и в обратном направлении.

Пункт пропуска «Станица Луганская» работает с 8 до 16 часов. Пересекать линию разграничения следует в защитной маске.

Прибывшим на КПВВ из непризнанных республик необходимо активировать приложение “Дій вдома” для двухнедельной самоизоляции. Или же, в случае отсутствия смартфона, согласиться на обсервацию в специальном заведении. Отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 – основание для завершения самоизоляции.

Фото Андрей Андриенко: