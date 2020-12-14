До +3 градусов тепла: о погоде на Луганщине в ближайшие дни

Сегодня, 14 декабря, в Луганской области облачно с прояснениями. Без осадков. Видимость хорошая 10-20 км. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 мороза, днем около 0 0 .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4 0 мороза, днем около 0 0 .

Прогноз погоды по области на 15 – 18 декабря 2020

15.12 Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.

16.12 Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.

17.12 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.

18.12 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем от 2 0 мороза до 3 0 тепла.