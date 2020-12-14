В Раде сказали, зачем продлевать особый статус ОРДЛО еще на год

Действие закона об особом статусе местного самоуправления на оккупированной части Донбасса необходимо продлить для продолжения переговоров относительно мирного урегулирования в регионе

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин (“Слуга народа”), передает “ДС” со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, включить в этот закон “формулу Штайнмайера”, о чем договорились в Нормандии, невозможно без внесения других технических изменений. Костин говорит, что вопрос о разработке изменений в закон о специальном порядке в ОРДЛО в течение года обсуждался в ТКГ, но Россия постоянно выдвигала какие-то другие условия.

“К сожалению, из-за неконструктивной позиции Российской Федерации нам не удалось завершить обсуждение всего комплекса изменений к закону, которые бы вводились в текст вместе с так называемой “формулой Штайнмайера”. Несмотря на все обращения украинской делегации о том, чтобы закончить работу над текстом этих изменений, мы не были услышаны”, — объяснил он журналистам.