Климкин: Путин готовится к жестоким торгам с США, а предметом торга точно будет не Донбасс

Павел Климкин, экс-глава МИД утверждает, что у украинской власти нет единства относительно планов по Донбассу. А также, в Украине нет честного диалога с обществом.

Об этом передает ДонПресс

«Пока диалога не будет, никакого движения вперед не будет. Это, к сожалению, очень хорошо понимают и в Москве, и хорошо понимают наши друзья и партнеры. Поэтому сейчас все находится в состоянии полустагнации», — сказал Климкин.

По его словам, все сейчас ожидают прихода новой американской администрации и новой, выстроенной стратегии, прекрасно понимая, что основные рычаги в руках Вашингтона.

«А потом начнется торговля, очень жесткая. Путин к ней готовится. Причем готовится очень активно, назначает… Лоббисты ходят Вашингтоном оптом и в розницу», — сказал Климкин.

Политик считает, что Донбасс для Путина является, всего лишь, разменной картой.