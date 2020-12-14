Жительница Луганщины отдала мошенникам 23 тысячи гривен

23 000 гривен выманили мошенники у 70-летней жительницы города Сватово, используя мошенническую схему «ваш родственник в беде».

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Так,12 декабря в Сватовский отдел полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что ее матери позвонил неизвестный мужчина и заверил, что ее дочь попала в ДТП и на ее лечение срочно нужны деньги. Не задумываясь, пенсионерка передала преступнику 23 000 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по статье 190 УК «Мошенничество».

Полиция обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и ни в коем случае не отдавать свои сбережения незнакомым людям.

” Поставьте своих родителей, родных и близких в известность, что в случае получения такой информации по телефону или от незнакомого человека, немедленно надо позвонить родственникам, чтобы проверить «неприятную» новость, и обязательно сообщить об этом случае в полицию по телефону «102»”, – сказано в сообщении.