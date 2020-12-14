Украину снова атакуют ледяные дожди: синоптики рассказали, когда отступит непогода

Ледяные дожди и гололед, которые взяли в плен Украину вследствие пребывания на территории страны снего-дождевого циклона и морозного антициклона, будут продолжаться и в дальнейшем. Такая погода продержится как минимум до 17 декабря, когда над Украиной окончательно воцарится антициклон.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за серьезной природной аномалии травмпункты страны полностью наполнились искалеченными людьми, а на дорогах страны участились случаи ДТП. Синоптики пока не радуют прогнозом – ледяные дожди и гололед еще попортят нервы украинцам.

С понедельника, 14 декабря, дожди с мокрым снегом накроют весь запад, север, центр и юг. В южных областях и на Закарпатье ожидается плюсовая температура и днем, и ночью, а в остальных регионах ожидается от +3 днем и до -2 ночью.

В Харьков и Днепр осадки придут ближе к середине недели.

Синоптики советуют украинцам продержаться до четверга без аварии и падений, потом снова придет антициклон, который принесет солнечную погоду с облаками.

Как сообщал “источник”, погода на новогодние праздники в Украине не порадует зимней сказкой – накануне Нового года ожидается дождь, температура воздуха днем будет плюсовая.