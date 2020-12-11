В Украине были совершены военные преступления: заявление суда в Гааге

В Международном уголовном суде Гааги завершили предварительное расследование по делу военных преступлений на территории Украины.

Об открытии дела заявила прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, сообщает пресс-служба суда.

“Сегодня я могу сообщить, что в результате тщательного и независимого процесса рассмотрения, ситуация в Украине признана отвечающей критериям устава для открытия расследования“, – отметила она.

Предварительное расследование по этому делу было открыто еще в начале российской агрессии – 24 апреля 2014 года. Об этом ходатайствовал Кабинет Министров Украины. Впоследствии к делу добавили второе заявление правительства Украины от 2015 года.

В своем иске Украина просит расследовать военные преступления, которые продолжаются на территории государства с 20 февраля 2014 года – со дня вторжения российской армии в Крым.

“Сейчас существуют разумные доводы считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда”, – заявила Фату Бенсуда.

Прокурор подчеркнула, что украинское правосудие “не достает” до оккупированных территорий. Из-за этого наша страна не имеет возможности привлечь к ответственности преступников, которые там находятся.

“Моя канцелярия будет делать все необходимое, чтобы обеспечить целостность будущих расследований по ситуации в Украине. Я полностью рассчитываю на поддержку власти Украины, а также одинаково призываю к сотрудничеству все стороны конфликта“, – резюмировала Фату Бенсуда.

Как сообщал “источник”, 28 ноября на Донбассе погиб военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Терещук.