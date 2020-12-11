МККК передал кислородные концентраторы в больницы Рубежного и Северодонецка

Представители Международного Комитета Красного Креста сегодня, 11 декабря, передали по два кислородных концентратора Северодонецкой многопрофильной больницы и Рубежанский городской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

К концу года медицинские учреждения Луганской области получат 25 кислородных концентраторов, в следующем году планируется передача еще 17.

Напомним, начиная с марта 2020 года, МККК оказывает помощь медицинским учреждениям области. Среди которых: кислородные концентраторы, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, дезинфектанты, установления скрининговых палаток для приема пациентов, генераторы электрической энергии, емкости для воды и средства для улучшения водоснабжения и состояния санузлов и тому подобное.