Железнодорожное сообщение будет работать во время усиленного январского карантина

Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.

«Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы железной дорогой », – отметил член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

В компании призывают пассажиров соблюдать обязательно масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просят обращаться в контакт-центра: 800-50-3111. На такие нарушения будут реагировать мгновенно.

Напомним, Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.