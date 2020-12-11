Дельцы незаконно рубали деревья в пограничной полосе на Луганщине

На Луганщине пограничники задержали “черных лесорубов”.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Так, вчера пограничники отдела «Белолуцк» Луганского отряда задержали четырех местных жителей, которые незаконным образом вырубали лес в пограничной полосе. На окраине н.п. Зеленый Гай пограничники обнаружили «черных лесорубов», которые успели нарубить и загрузить целый прицеп древесины. Вырубку мужчины осуществляли тайком, без всякого уведомления пограничного подразделения о намерении осуществлять такие работы.



Никаких документов мужчины не имели, ни необходимых разрешительных на вырубку леса, ни удостоверяющих их личности.

На место происшествия пограничники вызвали представителей Национального полиции, которым впоследствии и было передано транспортное средство с грузом.

По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».



Кроме того, граждан привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима.