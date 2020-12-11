Жители Луганщины могут задать актуальные вопросы главе Минреинтеграции и главе области: как это сделать

Как и кому выделяется компенсация за разрушенное жилье? Какую помощь государство оказывает ВПЛ? Как работают сервисные центры на КПВВ и какие услуги могут получать граждане?



Об этом и многом другом можно спросить вице-премьер-министра Украины – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова; председателя Донецкой облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Павлов Кириленко и председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



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Вопросы будут озвучены спикерам в рамках Форума «Восток возможностей». Прямая трансляция будет проходить в прямом эфире с трансляцией на официальной странице Минреинтеграции в Фейсбук https://www.facebook.com/MinReintegration