Сто миллионов евро на ремонт 183 километров дорог в Луганской области: что планируется сделать. ФОТО

Украина получила кредит 100 млн евро на ремонт 183 км дорог в Луганской области. Такой результат Соглашения между Правительством Украины и Европейским инвестиционным банком. Соглашение подписали 9 декабря 2020. Средства предусмотрены на капитальный и текущий средний ремонт участков трех дорог: Н-26 (Чугуев – Меловое), Р-66 (КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск), Т-13-02 – (КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут).

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Подробнее о ремонте рассказал председатель Укравтодора Александр Кубраков на своей странице в Фейсбуке:



«Сегодня Правительство Украины и Европейский инвестиционный банк подписали важное соглашение, благодаря которому мы получим 100 млн евро на дороги Луганщины. Вместе с уже полученными 65 млн долларов от Всемирного банка, сможем обновить 183 км дорог. Речь идет о ремонте:

Н-26 Чугуев – Меловое – в этом году уже сдали в эксплуатацию 68,4 км дороги в Харьковской области. Теперь сможем обновить более 100 км в Луганской области.

Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск. В этом году отремонтировали 35-километровый участок – в следующем году обновим ее полностью.

Т-13-02 – от КПП «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут – здесь работы начнутся сразу на двух участках, общей протяженностью 42 км”







Работы по восстановлению дорог в Луганской области будут выполняться с привлечением специалистов независимого технического надзора.



«Луганщина должна наконец получить качественную инфраструктуру. В 2021 году благодаря средствам международных партнеров мы восстановим транспортный «треугольник» по маршруту Северодонецк – Старобельск – Сватово с выходом в пгт Троицк на севере области, а в целом благодаря «Большому строительству» – получим современную дорожную сеть », – подчеркнул Председатель Укравтодора Александр Кубраков.



На дорогу Н-26 Чугуев – Меловое приходится больше километров, которые планируется отремонтировать за заемные средства – более 100 км дорог. Дорога Н-26 – автомобильная дорога национального значения.

Дорога начинается в городе Чугуев (Харьковская область), на Луганщине проходит через город Сватово, села Мостки, Калмыковка, Подгоровка, город Старобельск, пгт Беловодск, заканчивается в пгт Меловое на границе с Россией. До 9 августа 2017 дорога Н-26 имела нумерацию Р-07. Дорога Н-26 соединяет Харьковскую и Луганскую области, а также соединяет районы Луганской области, одна из главных транспортных магистралей Луганщины.



На фото – дорога Н-26, Луганская область. На некоторых участках дорожное покрытие абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге опасно. Дата фото – июнь, 2020.





Что будут делать на участках, где будет ремонт?

Ремонт предусматривает много работы. Сначала будет раскрыта грейдером кромка дороги. Следующий шаг – проведение работ по фрезерованию старого дорожного покрытия. Затем будет проведена укладка основы органо-минеральной смеси. После этого – пройдут работы по укладке нижнего выравнивающего слоя из крупнозернистого асфальтобетона, а затем сделают верхний слой из мелкозернистого асфальтобетона. Кроме того, будут проведены работы по планированию обочин и вырубки поросли, придорожную полосу расчистят от кустарников и мелколесья. Конечный этап – проведение комплекса работ по организации дорожного движения.



В проектах по восстановлению дороги Н-26 будет предусмотрено устройство тротуаров и наружного освещения в населенных пунктах, через которые проходит трасса, восстановление железобетонных водопропускных труб, устройство съездов и примыканий, автобусных остановок, барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение дорожной разметки.



Масштаб дорожных работ в Луганской области по проекту «Большое Строительство», в 2020 является рекордным не только для области, но и для всей страны. Работы, которые были начаты в текущем году, продолжатся в 2021 году.