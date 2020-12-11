В ОРЛО мужчина получил обморожение обеих стоп: брат выгнал его ночью на улицу

Двое 66-летних мужчин 10 декабря попали в больницы с обморожениями.

Об этом сообщили в так называемом “МЧС ЛНР”.

В травматологию Зимогорьевской больницы из Славяносербска привезли жителя посёлка Степовое, которого нашли неравнодушные люди. У мужчины обморожение второй-третьей степени обеих стоп. Он рассказал медикам, что его вечером 9 декабря выгнал из дома брат, и пострадавший всю ночь провёл на улице. Его состояние уже стабилизировалось.

В тот же день в больницу Красного Луча (Хрустальный, – ЛР) в состоянии средней тяжести с обморожением пальцев ступни третьей степени был госпитализирован местный житель.

“Скорую вызвала его знакомая, жительница города Петровское, к которой он в этот день приехал в гости. Женщина обратила внимание на то, что у мужчины что-то не в порядке с ногами. После опроса медиков выяснилось, что пациент двое суток провёл на улице в лёгкой обуви. Сейчас пострадавший проходит курс лечения в травматологическом отделении”, – говорится в сообщении.