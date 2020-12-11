За месяц КПВВ на Донбассе пересекли почти 43 тысячи человек

С 10 ноября по решению командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08.00 до 16.00.

Об этом напомнили в Государственной пограничной службе Украины.



Кроме имевшихся ранее контрольных пунктов начали работу два новых КПВВ на Луганщине – «Золотое» и «Счастье». Однако, восстановление пропуска через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокировано российскими оккупационными войсками. Российские наемники не пропускали граждан, которые осуществляли попытки проехать на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Майорское», «Марьинка». К КПВВ «Гнутово» желающие пересечь линию разграничения так и не прибывали. В общем, на всех дорожных коридорах оккупанты не допустили на временно оккупированную территорию Украины 137 человек и 15 транспортных средств.

Фактически ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», а движение через КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разблокируют два раза в неделю в понедельник и пятницу.

Начиная с 10 ноября КПВВ «Станица Луганская» пересекли 20,5 тыс. человек, которые направлялись на временно оккупированную территорию Луганщины, и более 20,9 тыс. человек на контролируемую территорию. За тот же период КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию пересекли более 870 граждан и почти 160 транспортных средств, в то же время более 440 человек и почти 80 транспортных средства последовали на контролируемую территорию.

Напоминаем, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции при пересечении КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия. Перемещение на территории КПВВ осуществляется с соблюдением социальной дистанции и надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома» или обсервации.