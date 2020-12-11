Резников об обмене пленными в 2020 году: “Сказать, что он состоится в этом году я не могу”

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что процесс обмена пленными заблокирован.

В то же время в ТКГ надеются, что все-таки до конца нынешнего года он состоится, сообщает Диалог.UA со ссылкой на РБК-Украина.

Несмотря на то, что обмен заблокирован, Украина ведет переговоры на различных уровнях и надеется, что удастся сдвинуть с мертвой точки данный вопрос.

“16 декабря будет следующее заседание ТКГ, мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания ТКГ. Еще год не закончился, но сказать, что это состоится в этом году я не могу – это правда”, – заявил Резников.