Жители многоэтажек в Северодонецке вторую неделю мерзнут без отопления

Вторую неделю в многоквартирных домах Северодонецка нет отопления по проспекту Гвардейский 5а.

Об этом сообщается в сюжете Суспільне

“Сегодня уже 11 день, вот обещали 7, сегодня уже у нас 10, вот сегодня я день рождения праздную, обогреватель с 6 утра работает. Вчера пришла с работы поздно, зашла, живу одна, поэтому греть днем ​​никому, морозилка. Ну закрыла спальню, поставила обогреватель, нагрела спальню, спать то с ним жутко, ну выключила, до утра проснулась. Сплю в шапке “, – говорит местная жительница Елена Мунтянова.

Женщина рассказывает, показания электросчетчика передала 1 декабря. Платежку до сих пор не получила.

Местная жительница Кристина рассказала, что в квартире температура ночью была 10 градусов.

“В нашем доме нет отопления, с 28 числа прошлого месяца, очень мерзнем, дома болеет ребенок, обструктивный бронхит нам поставили в больнице. В квартире температура ночью была 10 градусов. Пришла платежка три дня назад, 750 гривен насчитали за отопление”, – сообщила она.

Напомним, на сайте Северодонецкой ВГА появлялась информация о том, что 7 декабря вечером отопления включат.

Заместитель директора Теплоэлектростанции Владимир Прядко говорит, что отопление запущено, вопрос закрыт.

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк комментировать ситуацию относительно отсутствия отопления отказался, мол, на это нет времени. Когда появится тепло в квартирах северодончан – пока неизвестно.