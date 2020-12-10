Венгерский дипломат попался на контрабанде: фото и видео

В пункте пропуска “Лужанка” на украинско-венгерской границе задержали гражданина Венгрии, в автомобиле которого нашли партию сигарет без акцизных марок.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда в пункте пропуска “Лужанка” на украинско-венгерской границе, осуществлена углубленная проверка микроавтобуса “SEAT”. Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии. Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине“, – сказано в сообщении.

Осмотр авто проводила совместная группа, состоящая из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ДМС, с привлечением представителей консульства Венгрии. В багажном отделении автомобиля были обнаружены сигареты без акцизных марок с пометкой “FOR DUTY FREE ONLY”.

Количество и стоимость сигарет устанавливается.

Как сообщал “источник”, в начале декабря в аэропорту Борисполь задержали двух украинок, которые пытались контрабандой провезти в страну бриллиантов на 17 млн гривен.