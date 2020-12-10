Эффективное лекарство от коронавируса будет нескоро – вирусолог из США

В Великобритании уже начали вакцинацию от Covid-19, на создание вакцины ушло меньше года. А вот разработка эффективного препарата от коронавирусной инфекции займет гораздо больше времени.

Об этом “источнику” рассказала заслуженный профессор кафедры молекулярной биологии Принстонского университета, автор учебников по вирусологии Джейн Флинт.

Разработка антивирусного препарата включает в себя проведение испытаний, которые докажут его эффективность.

“И поскольку это лекарство, то тестирования на токсичность будут значительно дороже, чем тестирование вакцины. После того, как тестирование на животных покажет, что препарат безвреден, можно будет переходить к клиническим испытаниям“, – пояснила профессор.

Она добавила, что антивирусные препараты необходимы, потому что будут люди, которые не вакцинированы, но процесс будет длиться дольше, чем разработка прививок.

“Но кроме того, надо создать контролируемую среду – мониторить население и определять, кому могут понадобиться лекарства еще до того, как этот человек заболеет. Это действительно сложная задача. А когда у человека уже проявляются первые симптомы, уже может быть слишком поздно принимать лекарства, чтобы они имели максимальный эффект“, – отметила Джейн Флинт.

По ее словам, сейчас во многих странах проходят исследования, но препараты оказываются неэффективными.

“Вообще, создание лекарств от вируса сейчас часто политизировано. Например, Дональда Трампа убедили, что есть эффективные лекарства и их можно давать людям, хоть медицинские испытания еще не были завершены. Это плохая ситуация“, – подчеркнула профессор.

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