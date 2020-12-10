На Луганщине за сутки 161 новый случай COVID-19

Лабораторно подтверждено 161 новый случай COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 16, Рубежное – 9, Северодонецк – 44, Кременской район – 3, Новоайдарский – 11 Новопсковский – 2, Сватовский – 25, Станично-Луганский – 10, Старобельский – 17 , Троицкий – 24.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 7436 человек.

Из них выздоровели – 5492 (114 за последние сутки); лечатся – 1747 (368 – стационарно, 1379 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 290 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 199.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина и 81-летняя женщина из Сватовского района; 73-летний мужчина из Станично-Луганского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 197 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10 декабря (9:00) в Украине 858 714 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 14 470 – летальных, 465021 лицо выздоровела. Всего проведено 4917780 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 13 371 новый случай; летальных – 266; осуществлено 67142 тестирования; выздоровели 13903 человека.