Получит ли Украина еще один транш от Евросоюза: названы главные условия

Европейский инвестиционный банк выделил Украине 640 млн евро на развитие инфраструктуры и транспорта. Однако второй транш наша страна получит только после принятия предусмотренных Меморандумом законов.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что выплата средств последовала за подписанием Меморандума о взаимопонимании (МоВ) этим летом и его ратификацией в середине сентября, а также после возобновления участия Украины в продолжении сотрудничества в рамках программы МВФ в последние недели и приверженности программе политики, согласованной с ЕС.

“Первая выплата не зависит от выполнения каких-либо конкретных условий политики. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения 8 конкретных мер, изложенных в МоВ. К ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями“, – заявили в Еврокомиссии.

Упомянутые 8 мер, которые должна выполнить Украина для получения еще 600 млн евро, прямо прописаны в Меморандуме, с ними можно ознакомиться по ссылке. Соответствующий закон (Закон № 825-IX о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро) подписал президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября.

Как сообщал “источник”, кассовый разрыв госбюджета Украины за неделюувеличился более, чем на 5,5 млрд гривен. При этом угрожающими темпами растут невыплаты по защищенным расходам бюджета, к которым, в том числе, относятся пенсии и другая “социалка”.