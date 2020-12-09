Время подводить итоги: какие дороги и мосты отремонтировали на Луганщине в 2020 году. ФОТО

8 декабря в Кризисном медиа-центре «Северский Донец» состоялась дискуссия на тему: «Автодороги Луганщины: « Большое строительство» уже на больших дорогах, будет ли оно на « маленьких дорожках »?». Мероприятие состоялось на базе онлайн платформы Zoom.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

В ней приняли участие директор Команды поддержки реформ при Укравтодоре Александра Азархина, заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин, начальник Управления развития и содержания сети автомобильных дорог области (Луганская ОГА) Андрей Чумак, сотрудники Луганской ОГА, представители органов государственной власти и местного самоуправления, предприниматели, общественные активисты, журналисты.

Как указывается, по состоянию на 1 декабря 2020 года на Луганщине отремонтированы почти 255 километров дорог – обеспечен беспрепятственный проезд. На некоторых объектах продолжаются работы по организации дорожного движения, нанесении разметки, установлении автопавильонов и тому подобное. При поддержке Укравтодора, в рамках Президентской инициативы “Большое строительство” в 2020 году в Луганской области восстанавливается наибольшее количество государственных дорог за все годы независимости. Работы, которые были начаты в текущем году, продолжатся в 2021 году.

Маршрут от Станицы Луганской в ​​Северодонецк – главный нынешний объект Национальной программы «Большое Строительство». Работы проводились одновременно тремя подрядчиками на дорогах Т-13-06, Н-21, Т-13-09, Р-22. Маршрут Станица Луганская – Северодонецк проходит через населенные пункты – Станица Луганская, Макарово, Нижняя Ольховая Теплое, Нижнетеплое, Петропавловка (Станично-Луганский район), Счастье, Новоайдар, Айдар-Николаевка, Новоахтырка, Смоляниново, (Новоайдарский район), Северодонецк.

На маршруте Станица Луганская – Северодонецк работали мощные украинские компании – ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», ООО «Автомагистраль-Юг», ООО «Ростдорстрой». Сейчас эти компании, выбранные по тендерам в системе Prozorro, продолжают работать на других дорогах Луганщины.

Важнно – дороги, которые сейчас строятся на Луганщине, прослужат без ремонта дольше, минимум 10 лет. Почему? По словам Олега Кравцова, это стало возможным благодаря укреплению дорожного основания из щебеночно-песчаной смеси и укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия. По факту, текущий средний ремонт сегодня равен капитальному ремонту.

По словам Олега Кравцова, в “Большое строительство” на Луганщине были привлечены более 250 местных жителей только на ремонт дорог. Они получают достойную, «белую» зарплату. Для региона, который страдает от безработицы, эта составляющая очень важна.

Олег Кравцов напомнил о ключевых объектах 2020:

Маршрут от Станицы Луганской в ​​Северодонецк – работы проводились одновременно тремя подрядчиками на дорогах Т-13-06, Н-21, Т-13-09, Р-22.

Дорога Н-26 Чугуев – Меловое – Сдан в эксплуатацию участок км 148 + 000 – 158 + 000, продолжаются работы на других участках.

Маршрут «Северодонецк – Золотое». Основные работы завершены и обеспечен беспрепятственный проезд. Осталось сделать разметку.

Маршрут «Старобельск – Новоайдар» на финальной стадии основные ремонтные работы на дороге Н-21.

Мосты. Провели капитальный ремонт путепровода возле Счастье через железную дорогу на км 68 + 910 автомобильной дороги Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк. Продолжается реконструкция моста через реку Айдар. Мост расположен вблизи пгт Новоайдар, на км 42 + 533 дороги Т-13-06 Северодонецк – Новоайдар (до конца года будут завершены основные работы, которые обеспечивают беспрепятственный проезд).

Александра Азархина, говоря о контроле качества, подчеркнула важность привлечения независимых экспертов.

Напомним, что кроме контроля специалистов Службы автомобильных дорог в Луганской области, по качеству строительных материалов и строительства ведут надзор эксперты государственного предприятия «Научно-технический центр« Дорожный контроль качества », независимые эксперты и лаборатории (в частности, ООО« Ежис Украины »(Франция) . Так, например ООО «Ежис Украина» проводит надзор за работами по капитальному ремонту путепровода в Счастье и Новоайдарского моста.

Александра Азархина рассказала, что в ближайшие дни состоится подписание договоров с международными финансовыми институтами, по финансированию крупных объемов ремонта дорожной инфраструктуры Украины.

По словам Олега Кравцова, сейчас разрабатываются проекты по восстановлению автомобильных дорог за счет Международного банка реконструкции и развития (МБРР), на них ремонты начнутся в 2021 году.

Восстановление автомобильных дорог за счет средств Международного банка реконструкции и развития:

1) Ремонт автомобильной дороги Р-66 КПП “Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на участке км 16 + 600 – км 86 + 600 (протяженностью 70 км).

2) Ремонт автомобильной дороги Р-66 КПП “Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск на участке км 93 + 400 – км 145 + 075 (протяженностью 51,6 км).

3) Ремонт участка автомобильной дороги Т-13-02 КПП “Танюшевка” – Старобельск – Бахмут на участке км 71 + 900 – км 93 + 500 (протяженностью 21,6 км).

4) Ремонт автомобильной дороги Т-13-02 КПП “Танюшевка” – Старобельск – Бахмут на участке км 101 + 000 – км 121 + 400 (протяженностью 20,4 км).

В планах на следующий год также отремонтировать дорогу Т-13-07 – Сватово – Белокуракино – Новопсков – Марковка – Меловое, дорогу Т-13-14 – КПП «Просяное» – Марковка – Беловодск – Широкий, дорогу Р-66 – участок Троицкое – Сватово – Рубежное и другие дороги.

Кроме того, ожидается, что следующий год должен стать годом мостов на Луганщине. В Службе автомобильных дорог в Луганской области, при поддержке Укравтодора, разрабатываются амбициозные планы по масштабному ремонту мостов в 2021 году.

В чем главная проблема? В целом на Луганщине насчитывается около 200 мостов, путепроводов и других искусственных сооружений. Большая часть из них была построена 50-60-70 годы прошлого века. Ни разу они не ремонтировались капитально. Проезжая часть на мостах, асфальтобетонное покрытие и опоры, требуют капитального ремонта, а иногда – полной замены.

Напомним, что Служба автомобильных дорог несет ответственность за состояние дел на дорогах государственного значения. Дороги местного значения переданы на баланс Луганской облгосадминистрации и органов местного самоуправления. За коммунальные дороги несут ответственность местные органы власти.

О состоянии проведения работ на местных дорогах подробно рассказал начальник Управления развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской области Андрей Чумак.

В конце координатор встречи сообщил, что проведение дискуссионной платформы «Автодороги Луганщины:« Большое строительство »уже на больших дорогах, как происходит и будет ли оно на « маленьких дорожках “?” стало возможным благодаря искренней поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).