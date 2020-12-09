Данилов заявил, что украинская сторона никогда не перейдет “красные линии”

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во вторник, 8 ноября, провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Накануне председательства Швеции в ОБСЕ 1 января 2021 стороны обсудили ситуацию безопасности, в частности, на Востоке Украины.

В частности, по «Минским договоренностям» Секретарь Совета заявил, что позиция Украины остается неизменной: РФ должна вывести войска из временно оккупированных территорий и вернуть Украине контроль за украинской-российской границей.

По словам А. Данилова, компромиссы в переговорном процессе возможны, но не в ущерб нашим национальным интересам. Украинская сторона, сказал он, «никогда не перейдет «красные линии». «Мы вместе с международными партнерами стремимся совместными усилиями прекратить войну», – подчеркнул он.

Секретарь СНБО Украины обратил внимание на появление на севере нашей страны еще одной ячейки напряжения из-за послевыборной ситуации в Беларуси.

А. Данилов выразил Швеции благодарность за последовательную позицию по поддержке европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также за предоставленную всестороннюю помощь и постоянную поддержку нашего государства в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Секретарь Совета акцентировал, что Украина последовательно прилагает усилия к выполнению критериев, которым должны отвечать государства-кандидаты на вступление в Европейский Союз и НАТО, что соответствует приоритетам недавно принятой Главой государства Стратегии национальной безопасности Украины. «Мы стремимся войти в европейское сообщество и жить в цивилизованном мире», – сказал он.

В свою очередь, господин Посол отметил, что позиция Швеции, которая 1 января следующего года примет у Албании председательство в ОБСЕ на 2021, заключается в «защите европейской безопасности порядка, который базируется на трех принципах: границы не могут быть нарушены, конфликты должны быть решены мирными средствами, каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь, и это в полной мере касается Украины », – отметил г-н Т. Тиберг, добавив, что его страна« будет делать все, чтобы защитить независимость и целостность институтов ОБСЕ ».

Господин Посол заявил, что Украина будет одним из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ.