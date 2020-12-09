На Луганщине пресекли незаконную рубку деревьев

Сотрудники Белокуракинского отдела полиции задокументировали группу из пяти мужчин, которые осуществляли незаконную вырубку леса в с. Лизино. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



Вчера, 8 декабря, в Белокуракинский отдел полиции поступило сообщение от местного лесничего о том, что неизвестные лица осуществляют вырубку леса.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что 5 местных жителей осуществляли незаконную порубку леса с помощью бензопилы и пытались его вывезти с помощью трактора с прицепом.

С места преступления следователями были изъяты бензопилы, транспортное средство и древесина – дерева породы «вяз» 7 куб.м.



Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».