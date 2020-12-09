Арестович о плане по Донбассу, в который “никто не верил”: “Произошла беспрецедентная вещь”

Прошел год со дня парижского саммита Нормандской четверки, на которой президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин подписали соглашение по Донбассу. В этот план никто не верил, но он сработал.

Об этом в комментарии УНН рассказал спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Диалог

Он констатировал, что парижские договоренности Зеленского и Путина “сработали”, хоть и не полностью. “Они сработали примерно 50 на 50”, – заявил Арестович.

Он уточнил, что произошел беспрецедентный случай для подобных региональных конфликтов. Фактически, со слов советника главы ОП, произошла реабилитация нормандского формата. Итогом этого стало освобождение пленных, а также большое перемирие на фронте, благодаря которому в разы уменьшилось число обстрелов и жертв среди военных.

Арестович считает, что Путин в своей излюбленной манере в последний момент выполнит нормандские договоренности, представив себя “спасителем” ситуации. И намек на это есть в его телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, который произошел 7 декабря.

Согласно сообщению Кремля, Путин дал согласие продолжить работу Нормандской четверки, а также был “удовлетворен” ситуацией на фронте.

“Дальше посмотрим, что будет на практике”, – отметил Арестович. Он констатировал, что испытывает “сдерживаемый оптимизм” в вопросе Донбасса.