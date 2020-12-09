Около трети призывников на Луганщине сами приходят в терцентры комплектования, чтобы пройти службу

За период осеннего призыва (с 1 октября) из Луганской области в ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований отправлено около 230 призывников – это 100% выполнения поставленной задачи.

Об этом сообщили в интервью armyinform.com.ua временно исполняющий обязанности заместителя военного комиссара – начальник сектора комплектования Луганского ОТЦК и СП подполковник Николай Лысенко.

Он уточнил, что в этом году призвали 520 юношей.

“Из практики нынешней призывной кампании можно сказать, что почти треть юношей сами обращаются в территориальные центры комплектования с желанием проходить срочную службу, в частности 18-19-летние юноши. И, вообще, тенденции обнадеживающие – ребята у нас настоящие патриоты, в армию идут, понимая, что нужны государству”, – отметил Николай Лысенко.

Он добавил, что призывная кампания проходила с соблюдением всех карантинных норм. Совместно с Департаментом здравоохранения Луганской ОГА в райвоенкоматах при отправке ребят в областной сборный пункт организовали диагностику на вирусную инфекцию экспресс-методом. А уже здесь с выбытием к местам прохождения службы им провели тестирование на коронавирус методом ИФА.

При этом, около 10% юношей при прохождении медицинских комиссий были признаны непригодными для прохождения службы.

Большинство из них имеют хронические заболевания. Преимущественно выявляют такие патологии, как плоскостопие, искривление позвоночника, нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

“Есть такие, которые всячески избегают идентификации личности. Например, во время адресного обхода, который осуществляют представители районных ТЦК и СП, представляются другими фамилиями. С такими призывниками мы проводим всестороннюю работу. Обязательно разъясняем правила воинского учета, ответственность, которая наступает в случае неявки на отправку к месту прохождения службы. Так, например, за первое полугодие этого года возбуждено 9 уголовных дел и 261 административное производство в отношении призывников, уклоняющихся от прохождения срочной службы”, – резюмировал Николай Лысенко.