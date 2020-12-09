“План Б” по Донбассу: участник переговоров прояснил, что уготовили России

Прошел год со дня подписания Нормандских соглашений президентами Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Российская сторона их саботирует, из-за чего Киев готовится перейти к “плану Б”.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил участник минских переговоров, журналист Сергей Гармаш, передает Диалог

Он напомнил, что украинский Совбез утвердил пять сценариев по Донбассу на случай, если не удастся договориться с Россией. Гармаш уточнил, что эти меры “горизонтальные” и не имеют “четкой нумерации”, то есть будут вводиться в действие при “благоприятной ситуации”. Гармаш поделился информацией о нашумевшем “плане Б”, который Киев готовит против России. С его слов, сценарий зависит от “первых шагов” администрации избранного президента США Джо Байдена и имеет экономическую основу. Все дело в том, что мера повлияет на экономическую ситуацию не только в РФ, но и во всем мире.

Прокомментировал он и сообщение о том, что Киев будет добиваться отключения России от международной платежной системы SWIFT в ответ на агрессию. Гармаш заверил, что такой сценарий очень пугает Россию, так как ее экономика сегодня переживает тяжелые времена.

“Идея может быть реалистичной, если она будет поддержана нашими западными партнерами”, – заявил журналист. Он уверен, что из-за такой меры РФ станет намного более “сговорчивой” в вопросе Донбасса.