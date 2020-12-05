Жесткий карантин в Украине: власти пояснили, что не будет работать в январе

На следующем заседании правительства Министерство здравоохранения представит предложения по введению жесткого карантина в январе.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

“На следующей неделе на заседании правительстве, я думаю, МЗ представит свои предложения … Скорее всего, это (локдаун, – “источник”) будет после новогодних праздников, после второго числа … Сегодня министр здравоохранения четко заявил, что они будут предлагать в январе 2021“, – сказал Немчинов.

Он добавил, что во время локдауна не будут работать учебные заведения. Также ограничат деятельность заведений развлекательной сферы.

“Это однозначно будут меры, которые, с одной стороны, не будут влиять на экономику, с другой – позволят сделать передышку для медицинской системы“, – подчеркнул Немчинов.

Как сообщал “источник”, вирусолог, руководитель Центра молекулярной диагностики, кандидат медицинских наук Оксана Обертинская считает, что в Украине пока рано говорить о жестком карантине, так как сейчас есть возможность прервать эпидемиологическую цепочку.