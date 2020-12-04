Есть только два варианта: эксперт рассказал, как остановить пандемию

Пандемию коронавируса можно будет взять под контроль только когда 70% населения будут иметь антитела к инфекции, которой за сутки 3 декабря в Украине заразился еще 15 131 человек.

Об этом в эфире “Свобода слова Савика Шустера” заявил международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

“Мы должны получить 70% населения с антителами к инфекции. Это может быть либо за счет переболевания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет, только достигнув уровня 70% популяции, мы можем остановить эту эпидемию“, – сказал он.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки коронавирус установил два новых рекорда в мире. Обнаружили более 678 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, а больше 12,5 тысяч пациентов умерли.

А тем временем в аптеках Украины из-за пандемии коронавируса люди массово покупают препараты для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Из-за этого в фармучреждениях уменьшились их запасы, а на некоторые возник дефицит.