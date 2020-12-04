Зеленский записал новое видеообращение и рассказал об отношении к локдауну

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о перспективах введения локдауна и о помощи украинцам в период карантина.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице главы государства.

“И снова о главных победах недели – откровенно и без лжи. Итак, в декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как его некоторые рисуют“, – сказано в подписи к видео.

Зеленский также раскритиковал СМИ за то, как подается информация о пандемии.

Президент добавил, что он не рекомендовал Кабмину вводить локдаун до конца года, поскольку карантин выходного дня дал свой результат и новые ограничения пока не нужны.

“Ежедневное количество заболевших людей перестало расти настолько стремительно, поэтому нам удалось сбить эту динамику, поэтому медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, поэтому она справляется и она выдержит“, – заверил он, добавив, что в некоторых регионах есть “точечные” проблемы, с которыми власть работает.

Зеленский также отметил, что Верховная Рада уже проголосовала за законопроекты, которые помогут гражданам и бизнесу, финансово пострадавшим во время пандемии. Речь идет о компенсациях, списании долгов, налоговых каникулах. Все это заработает в ближайшее время.

Как сообщал “источник”, Владимир Зеленский сам недавно перенес коронавирус. Президент получил отрицательный результат теста на коронавирус и вернулся к работе 23 ноября.