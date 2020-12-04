В РФ заявили о “нецелесообразности” дискуссии о “признании” “ЛДНР”

В Кремле считают нецелесообразными дискуссии о признании так называемых Донецкой и Луганской “народных республик”.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Фокус со ссылкой на “РИА Новости”.

“В данном случае какие-то эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными, это первое. Сказать можно только одно – что, конечно, затягивание Киевом выполнения условий Минских договоренностей… будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик”, – заявил Песков.