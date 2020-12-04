В Рубежном в результате ДТП пострадали двое граждан. ФОТО

Нетрезвый водитель совершил ДТП в Рубежном: два человека пострадали.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Луганской области.



Водитель ВАЗ 21124, двигаясь по ул. Заводской, совершая обгон Opel Astra, не учел погодные условия и интервал, совершил столкновение с автомобилем Opel. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир Opel Astra. На место патрульные вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу.



Во время общения с водителем ВАЗ, полицейские обнаружили у 24-летнего мужчины отсутствие водительского удостоверения и имеющиеся признаки алкогольного опьянения. В медицинском учреждении врачом зафиксировано состояние опьянения: а именно 2,04 промилле алкоголя.



В отношении мужчины патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов). Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.