На Луганщине полицейские офицеры четырех громад получили служебные авто

Сегодня, 4 декабря, на главной площади г. Северодонецк председатель Луганской областной администрации Сергей Гайдай вместе с главой полиции Луганщины передали ключи от новеньких кроссоверов «Renault Duster» и вручили сертификаты международного образца участникам проекта “Полицейский офицер громады” – полицейским, которые будут нести службу в четырех ОТГ – Беловодской, Белокуракинский, Марковский и Шульгинской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Служебные автомобили полицейских офицеров громад оборудованы с соблюдением всех современных требований, которые предоставляют возможность шерифам эффективно выполнять служебные обязанности и оперативно оказывать помощь жителям общин. Вскоре, еще 9 полицейских офицеров ОТГ также получат служебные авто, которые уже приобретены и переданы Нацполиции Украины в рамках международной помощи Посольством США в Украине.

“Поздравляю с получением новых современных служебных автомобилей. Это очень хорошо, что ОТГ будут иметь своего шерифа, который будет заниматься проблемами людей. Уверен, что те громады, которые еще не присоединились к проекту, увидев результаты работы шерифов, активно примут участие в реализации проекта и в своих ОТГ. Верю в то, что полицейские офицеры громады будут достойно выполнять свои обязанности, – обращаясь к присутствующим, сказал Сергей Гайдай.

“Полицейский офицер громады – это универсальный офицер полиции, который хорошо знает местное население, ориентированный на решение безопасности потребностей граждан и доступен для людей. Я уверен, что только доверие граждан к полиции, тесное сотрудничество полицейских и общества даст положительный результат в решении проблем жителей и обеспечении правопорядка”, – отметил Сергей Колесник.



Напомним, полицейские офицеры громады прошли 3-х месячный углубленный курс подготовки на базе Днепропетровского государственного университета внутренних дел, где освоили знания и европейские практики в направлении коммуникации с обществом.