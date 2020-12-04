Почему в Киеве падают в цене квартиры в старых домах: ответ эксперта

Из-за того, что квартиры в новостройках, которыми хаотично застраивается Киев, стоят столько же, сколько жилье в хрущевках, что уже “трещат по швам”, цена на квартиры в них падает.

Об этом говорится в материале “источника”.

Как пояснил известный столичный архитектор, активист Анатолий Фролов, существует правило, по которому дом должен стоять от близлежащего по фасаду на расстоянии высоты фасада. Но если дом поставить боком, то норма уже не действует.

“В странах ЕС учитываются интересы людей, проживающих на определенной территории. Например, мы сейчас видим четырехэтажный дом, который уже трещит. Квартиры в этом доме стоят, условно говоря, 3 тысячи долларов за метр квадратный. Если напротив строится новый многоэтажный дом, в нем себестоимость квадратного метра тысяча долларов, застройщик поднимает цену до 3 тысяч долларов для продажи. Где люди будут покупать квартиры? В новом доме, или в старом? Конечно в новом. Соответственно, квартиры в старых домах падают в цене“, – сказал он.

Вместе с тем, существуют проблемы и тех ЖК, что еще только строятся. Так, в начале осени в Киеве произошло ЧП: в центральной части столицы по улице Иоанна Павла II в элитном жилом комплексе “Taryan Towers” вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь ЖК еще не сдан в эксплуатацию. Однако во время ликвидации происшествия сотрудники ГСЧС столкнулись с проблемой подъезда к месту ЧП.

Комплекс “Taryan Towers” представляет собой композицию из трех гигантских 31-этажных башен, соединенных между собой стеклянным мостом на крыше. Застройщик обещает сдать в эксплуатацию 642 квартиры, детский сад-школу, бассейны и еще более 10 тысяч квадратных метров коммерческих помещений, где обоснуется собственный торговый центр. Правда ни одна из трех башен еще не достроена.

Когда попадаешь на территорию стройки, внимание сразу привлекает то обстоятельство, что будущий элитный комплекс практически примыкает к зданию школы №47 и все шумовые работы, включительно с крепкими выражениями рабочих, отчетливо можно слышать в классах учебного заведения.

Кроме того, стройка вплотную соседствует с хрущевками и общая композиция выглядит, прямо говоря, странно.

Детальнее читайте в материале “источника”: Уроки под маты строителей: что не так с “башнями будущего” на Печерске.