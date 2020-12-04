Хроники COVID-19: в Луганской области зафиксировали 116 новых случаев

Лабораторно подтверждено 116 новых случаев COVID-19 в Луганской области. Вследствие осложнений умерли четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 31, Рубежное – 10, Северодонецк – 40, Белокуракинский район – 8, Кременской – 5, Марковский – 2, Новоайдарский – 2, Сватовский – 1, Станично-Луганский – 9, Старобельский – 6, Троицкий – 2.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 6726 человек.

Из них выздоровели – 4862 (207 за последние сутки); лечатся – 1682 (290 – стационарно, 1392 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина, 71-летняя женщина и 83-летний мужчина из Попаснянского района; 92-летний мужчина из города Рубежное.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 182 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 18,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 4 декабря (9:00) в Украине 787 891 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 13 195 – летальных, 397809 человек выздоровели. Всего проведено 4702234 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 15 131 новый случай; летальных -235; осуществлено 74880 тестирований; выздоровели 13383 человека.