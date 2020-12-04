В Северодонецке школьник нашел на улице гранату

Опасный предмет 13-летний парень увидел вблизи мусорных баков возле дома № 8 по пр. Гвардейскому. И сообщил о находке по спецлинии “102”.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые изъяли гранату «РГД-5» с запалом.

Сразу был проведен опрос жителей близлежащих домов, направлены запросы на получение видео с камер наблюдения, а также другие оперативные мероприятия с целью установления лица, оставившего боеприпас.



Данный факт зарегистрирован, продолжаются процессуальные действия.