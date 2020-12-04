Что такое MBA и для чего

Прогресс в области образования не стоит на месте и постоянно предлагает новые программы для обучения. На рынке образования встречается большое количество курсов, программ, интенсивов, вебинаров и других образовательных услуг, которые позволяют повысить уровень профессионализма и взобраться по карьерной лестнице. Однако, не все курсы отличаются высоким качеством. Если хотите получить качественные и полезные навыки, то рекомендуется пройти курс MBA. Расскажем, что это такое и для чего нужен курс.

Об MBA

MBA – это образовательная программа универсального типа, которая предназначена для менеджеров как среднего, так и высшего звена. Подходит для собственников бизнеса, которые относятся к категории малого и среднего бизнеса. Будет кстати для руководителей, которые уже имеют порядка 3-х лет практичного опыта в руководстве компаний.

Курс позволяет повысить профессиональные качества и получить необходимые навыки, если есть желание расти по карьере или повысить финансовые показатели собственного бизнеса. Курс MBA предоставляет практические навыки в бизнес-процессах, которые будут кстати для предпринимателей.

Занятия по General MBA проходят в модульном варианте. Это значит, что не придётся тратить огромное количество времени на обучение. Курсы будут проходить 4 дня на протяжении месяца. Однако, дни учёбы будут интенсивными. Прохождение курса MBA в Киеве по стоимости будет значительно ниже, чем прохождение того же курса в европейских странах. Поэтому, слушатели курсов экономят значительное количество денег.

Когда стало понятно, MBA – что это и какими особенностями обладает, пришло время рассказать о возможности совмещения программы обучения. Курсы построены таким образом, что позволяет слушателям совмещать текущую работу или учёбу с обучением. Это позволяет не только получать полезные знания и вырабатывать профессиональные умения высокого уровня, но и моментально применять полученные навыки на практике. Например, если курс проходит менеджер среднего или высшего звена, то наработки, сделанные в период обучения, можно эффективно применять в непосредственной работе. Тоже касается и для:

Предпринимателей;

Владельцев крупных бизнесов;

Руководителей.

Наработки, сделанные в период обучения на курсе, лучше и гораздо эффективнее применять сразу же. Это позволит понять и скорректировать работу прямо на месте, если в процессе возникнут различные сложности. Например, когда применение того или иного нового процесса или корректировка привычных процессов, вносят смуту в коллектив и происходит диверсия работников.

Удачи в обучении!