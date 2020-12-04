Бретань – Муза художников, гурманов и тех, кто чтит традиции

Бретань — самый северный регион Франции с капризной погодой. На кельтском языке Бретань — это Breiz, что означает «разноцветный». Великие художники давно заметили, как хорош здесь свет весной и ранней осенью.

Это земля, полная живых традиций, необычных вкусов и света. Климат здесь умеренный, но изменчивый: иногда можно испытать четыре сезона за один день. Это происходит в основном из-за ветров. Летом редко жарко, а зимой практически не бывает снега. Бретонское небо — одно из самых прекрасных, благодаря его цвету и стремительным, постоянно меняющимся облакам. Они приходят из открытого моря и приносят ощущение пространства и свободы.

Творческая атмосфера

Неудивительно, что Бретань называют страной художников. В конце XIX века произошел бретонский художественныц переворот. В то время в приморский город Понт-Авен стали приезжать такие художники, как Поль Гоген и Пьер Боннар. Моне и Матисс также посетили Бретонское побережье. Поляк Владислав Слевинский долгое время жил в Бретани. После встречи с Гогеном в 1889 году Слевинский решил присоединиться к знаменитой школе Понт-Авен. В течение девяти лет он жил и рисовал в Ле Поулду, после чего поселился в порту Доэлан, где и умер в 1918 году. Во время Первой мировой войны другой выдающийся польский художник, Тадеуш Маковски, останавливался у Слевинского. Во время пребывания в Бретани он отошел от кубизма и вернулся к занятиям с натуры.

Окруженная АтлантикойТолько восточные границы Бретани связаны с материком — Нижней Нормандией и страной Луары. Море окружает Бретань с севера, запада и юга. Пожалуй, главная особенность региона — это более 2700 км разнообразной береговой линии, где крутые скалы чередуются с золотистым песком пляжей и захватывающими приливами. Это делает Бретань вторым по популярности местом отдыха во Франции (13 миллионов туристов в год). Наиболее посещаемые места: мыс Ра (Финистер), Плуманак, известный как Берег розового гранита (Кот-д’Армор) и мыс Фреель (Кот-д’Армор). Популярностью пользуются Большой аквариум Сен-Мало (Иль и Вилен) и Ocanopolis в Бресте (Финистер).

Земля традиций

Бретань отличается от остальной Франции своим географическим положением, зданиями из черного гранита, богатым архитектурным наследием, традициями и языком. На протяжении веков это был очень бедный регион, богатый традициями. Обычаи здесь неотделимы от повседневной жизни людей. Власти также придают большое значение традициям региона. В 60-е годы началось активное возрождение бретонской культуры и гордости за богатое культурное наследие региона.

Хотя Бретань потеряла независимость в 1532 году, она не забыла своих кельтских корней, необычной истории, собственного языка, мифов и легенд, танцев и музыки. Бретонцы впервые обратили внимание на свою национальную идентичность в первой половине XIX века, во время общеевропейского интереса к фольклору. В те годы Теодор Эрсар де ла Вильмарке записал и перевел традиционные бретонские песни на французский язык. Они впервые были опубликованы в 1839 году в сборнике Барзаз Брейс.

Праздники танцев и музыки

В течение года в Бретани проводится множество фестивалей, которые привлекают людей, увлеченных кельтской музыкой. Во время фест-нозов — ночных фестивалей танцев и музыки — все еще можно увидеть традиционные костюмы бретонцев. Фестивали являются красочными ярмарками в сочетании с религиозными торжествами. Фест-нозы длятся несколько вечеров в середине августа.

После торжественной мессы, которую обычно проводят на открытом воздухе, собравшиеся участвуют в шествии. Женщины и мужчины, одетые в церемониальные народные костюмы, несут позолоченные кресты, старые знамена, реликвии святого покровителя церкви, статуи святых и подношения. Песнопения на бретонском языке переплетаются с песнопениями на французском.

В прибрежных городах процессия идет в порт, где все садятся на лодки и выходят в море. Там священник освящает море, а верующие бросают цветы в воду за пропавших моряков и рыбаков (например, в Сен-Бриаке или на острове Груа). В последние годы проходит и cyber fest noz — народная вечеринка, которую транслируют через Интернет по всему миру. Каждое торжество дополняют морепродукты, блины и сидр.

Фирменные блюда

Бретань знаменита своей кухней: мороженым и блинами. Известный город Карнак гордится не только самыми крупными мегалитами, но и тем, что установил официальный мировой рекорд по количеству предлагаемых вкусов мороженого. В кафе-мороженых L’Igloo предлагают почти 200 вкусов мороженого. Среди них такие экзотические вкусы, как сыр рокфор, чернослив, картофель и жевательная резинка — все домашнее.

Тонкие блины — типичное бретонское блюдо. Блины из гречневой муки называются галетами. Их подают в качестве основного блюда — с жареным яйцом, сыром, ветчиной или грибной начинкой. Оладьи из булой муки — блины — подают с джемом, яблочным пюре, фруктами или просто сахаром. Их запивают знаменитым в регионе сидром, который традиционно подают в маленьких пиалах.

Бретань также известна своими вкусными пирожными, запеченными на соленом масле. Самыми популярными являются куинь-аман и фар, к которому обычно добавляют чернослив, изюм или ром. Известен и gteau breton, или маслянистый песчаник.

Рыба и все виды морепродуктов являются фирменными блюдами бретонской кухни. В меню портовых ресторанов — съедобные мидии, сэндвичи, кокильи Сен-Жак, раки и крабы. Хотя креветки наиболее популярны, в конце сезона они соревнуются со знаменитыми устрицами, выращенными в прибрежных водах. Их едят в сыром виде с небольшим количеством лимонного сока или уксуса.

Морской хлеб

Бретань также славится добычей и переработкой водорослей, которые местные жители называют хлебом моря. Одна из крупнейших компаний по переработке морских водорослей — Gomar Laboratoires в Сен-Мало. За 30 лет компания организовала поставки более чем в 50 стран, включая Россию. Особого внимания заслуживает Ascophyllum nodosum — вид, обитающий в прибрежных водах Бретани.

Водоросли собирают с сентября по декабрь во время равноденствия. Технология переработки водорослей разработана таким образом, чтобы сохранить наиболее ценные компоненты: аминокислоты, витамины, сахара, фитогормоны, микро- и макроэлементы.

Традиция кроется в языке

В Бретани существует собственный язык. Регион сопротивлялся навязыванию французского языка по всей стране во время Французской революции. Сегодня в Бретани сосуществуют оба языка. Это единственный регион Франции, где говорят на бретонском языке — одном из современных кельтских языков. Он стал определяющим фактором бретонской национальности, связующим звеном между бретонцами. На этом языке говорят около 250 тысяч человек. Всего 13 тыс. из них — люди младше 40 лет, но подавляющее большинство жителей региона выступают за его сохранение.

История языка связана с миграциями кельтских народов, населявших Западную Европу между VI и I веками до н. э. Они достигли территории современной Бретани и навязали ей свою культуру, религию и язык. Во времена Римской империи популярной стала латынь, за которой последовал романский язык. С IV века в Бретань начали прибывать беженцы из современной Великобритании, в том числе кельты. Взаимные лингвистические контакты привели к формированию бретонского языка. Бретонский язык, наряду с валлийским и корническим, принадлежит к британской группе кельтских языков.