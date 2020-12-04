Freedom finance – ваш личный инвестиционный помощник

Для того чтобы сохранить и приумножить финансовые средства, граждане развитых стран десятилетиями выбирают инвестиции на мировом фондовом рынке. Отличное решение – фридом финанс отзывы о компании вы найдете на сайте gq-blog.com.

Инвестируя, вы сможете получать пассивный доход к основной заработной плате, обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии, а также создать финансовую подушку безопасности – для себя и детей. Кроме того, вы сможете сохранить капитал от инфляйии и экономических потрясений, у вас появится возможность реализовать мечты и быть в тренде.

В зависимости от целей и ресурсов, а также образа жизни, необходимо определить оптимальный для себя тип инвестиционной стратегии. Это может быть пассивное инвестирование или активный трейдинг. а может быть, их комбинация. Эксперт Фридом Финанс поможет вам выбрать инвестиционный инструмент либо набор инструментов, сформировать инвестиционный портфель, который будет соответствовать вашим ожиданиям в плане доходности и рисков.

Из пассивных инвестиций с минимальным риском следует выделить Гособлигации. Речь идет о государственных ценных бумагах, которые подтверждают обязательства страны по возмещению владельцам облигаций их номинальной стоимости, с выплатой доходов в соответствии с условиями размещения облигаций. Этот вариант будет интересен для начинающих инвесторов. Для тех, кто хочет обеспечить защиту цены и от инфляции – отличное решение.

Здесь не нужно платить налог на доходы физических лиц. Процентная ставка дохода фиксирована на весь период обращения облигации. Вы получите постоянный пассивный доход.

Положительные характеристики инвестирования через Фридом Финанс

У вас есть возможность бесплатно открыть счет. Гарантирована строгая конфиденциальность. Для вас – персональный инвест-консультант, который поможет принимать эффеткивные финансовые решения. Собственная торговая платформа – важная составляющая.

Кроме того, здесь стоит выделить и инвестиции на любую сумму, а также доступ к мировым фондовым биржам.

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