В Счастье утеплят здание городской больницы, – нардеп

В городе Счастье благодаря гранту от НЕФКО проведут термомодернизацию здания городской больницы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила нардеп Виктория Гриб.

“В ближайшее время в город зайдет грант на 370 000 евро (!) для проведения ремонта здания Счастьенской горбольницы с учётом новейших энергосберегающих технологий! Пришло подтверждение от НЕФКО – организации, которая реализует проекты энергоэффективности по всему миру: финансирование утвердили! Средства, как я уже сказала, дают в форме гранта. Это важно, поскольку в Украине НЕФКО в основном выступает как сторона софинансирования. А в Счастье ремонт здания больницы будет выполнен без затрат средств городского бюджета!”, – сообщила народный депутат.

В комментариях к своему посту Виктория Гриб отметила, что этот проект – не просто ремонт фасада больницы, а мероприятия по его утеплению, что позволит сэкономить на энергоресурсах и повысить уровень комфорта для медицинского персонала и пациентов. Также она сообщила, что организация НЕФКО сделала большое исключение для города, ввиду близости к линии разграничения и сложной экономической ситуации, согласившись профинансировать проект полностью.

Также нардеп показала фотографии, иллюстрирующие нынешнее состояние здания:

Отметим, что Виктория Гриб была избрана народным депутатом от Оппозиционного блока в мажоритарном округе № 105 в Луганской области.

Для справки:

Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) – международная финансовая организация (МФО), основанная в рамках межправительственного договора между суверенными Северными странами – Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Цель – содействие инвестициям, связанным исключительно с зеленым ростом и смягчением последствий изменения климата и адаптации к ним, с особым акцентом на Восточной Европе, а также регионе Балтийского моря, Арктики и Баренцевого региона.



НЕФКО финансирует и внедряет малые и средние экологические проекты через займы и гранты как для частного, так и для государственного сектора. Деятельность НЕФКО включает, среди прочего, проекты по повышению энергоэффективности производства чистой энергии и очистки сточных вод.