Шмыгаль: Дату локдауна и ограничения объявят 9 декабря

Усиливать карантин в декабре правительство не намерено. В этом нет необходимости, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады 4 декабря.

Премьер-министр сослался на слова министра здравоохранения Максима Степанова, который заверил общественность, что медицинская система до конца декабря точно выдержит нагрузку, вызванную пандемией, передает Ракурс

Шмыгаль заявил, что такие прогнозы МЗ дают правительству «возможность точнее прогнозировать даты возможных зимних каникул ради безопасности». Поэтому, рассматривается вариант, что дополнительное усиление карантинных мероприятий состоится не ранее чем в начале января.

Шмыгаль заверил, что правительство продолжает анализировать данные по количеству заболевших, заполненности коек, обеспеченности больниц.

“Мы рассчитываем пройти декабрь с действующими карантинными ограничениями”, – сказал Шмыгаль.

В то же время вариант локдауна в январе не предусматривает закрытие городского общественного транспорта, междугородного и международного сообщения. Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабмина уже в следующую среду, 9 декабря.