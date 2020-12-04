На Луганщине ожидается мороз до -14°C

Сегодня, 4 декабря, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-8 0 мороза, днем от 4 0 мороза до 1 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6 0 мороза, днем 0-2 0 мороза.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-6 0 мороза, днем 1-3 0 мороза.

Прогноз погоды по области на 5 – 8 декабря 2020

05.12 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла.

06.12 Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 0 мороза, днем 1-6 0 мороза.

07.12 Небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 0 мороза, днем 1-6 0 мороза.

08.12 Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 8-13 0 мороза, днем 0-5 0 мороза.