Ремонт в Новопсковском ТМО: что уже сделано. ФОТО

В КНП «Новопсковское территориальное медицинское объединение» продолжаются работы по капитальному ремонту здания лечебного корпуса, финансируемых за счет областного бюджета на общую сумму 6800,0 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской районной государственной администрации.

Подрядной организацией ООО «Фортуна» во всех отделениях лечебного корпуса с сентября текущего года была проведена замена старых окон на новые оконные блоки и уже подходят к завершению работы по утеплению стен и фундамента здания. Так, как этот проект является переходным, остальные запланированных работ, а именно: капитальный ремонт внутренних помещений лечебного корпуса, замена системы отопления, обустройство пожарной сигнализации, утепление чердака и другое будут выполнены в 2021 году.



Кроме, этого в терапевтическом отделении КНС «Новопсковское ТМО» за счет другой субвенции из местного бюджета, которая была выделена в сентябре поселковым советом на общую сумму 297 тыс. грн осуществляется капитальный ремонт санитарных помещений.

На сегодня почти 60 процентов ремонтных работ запланированных проектной документацией уже выполнено, в том числе осуществлена ​​замена канализации, электросети, установлены новые дверные блоки, ведутся работы по замене облицовочной керамической плитки на стенах и полу. Завершить ремонт помещений строители планируют в середине декабря.



“Надеемся, что проведенные ремонтные работы значительно улучшат условия пребывания пациентов во время лечения в стационарных отделениях медицинского учреждения и сэкономят бюджетные средства на оплату коммунальных услуг и энергоносителей в отопительный сезон”, – сказано в сообщении.