Реконструкция самотечного канализационного коллектора в Старобельске: почему медленно продвигаются работы

27 ноября состоялось заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Старобельской районной государственной администрации. На мероприятии в очередной раз обсуждалось медленное внедрение проекта по реконструкции самотечного канализационного коллектора и проблемы, которые возникли при работах. Известно, что проблема возникла из-за заиленности коллектора и смотровых колодцев вследствие засорения.

Об этом сообщает старобельская “Телегазета”.

Журналисты отмечают, что для решения вопроса необходимо привлечение специальной техники для уменьшения уровня грунтовых и сточных вод, которая не предусмотрена в смете проекта.

При этом специалист Старобельского межрайонной филиала ГУ «Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Виталий Карпенко на последнем заседании отметил, что выявлены отклонения по микробиологическим показателям в пробах питьевой воды некоторых частных домохозяйств, расположенных вблизи разрушенного коллектора.

Директор подрядной организации Олег Рожков заверил присутствующих, что приложит максимум усилий на исправление ситуации, сложившейся в из-за очень старых коммуникаций.

В свою очередь директор Департамента ЖКХ ОГА Виталий Сурай, подтвердил намерение предоставить спецтехнику, которая поможет уменьшить уровень грунтовых и сточных вод и ускорит ликвидацию повреждения старого коллектора.



“В результате была достигнута договоренность руководства Департамента, подрядной организации и КП «Старобельсквода» по алгоритму действий, которые приведут к исправлению ситуации. Планируется, что данная ситуация будет исправлена ​​до 4 декабря”, – сказано в материале.