В Новопскове отремонтируют Центр предоставления социальных услуг

Стартовал капремонт здания Центра предоставления социальных услуг в пгт Новопсков.

Об этом сообщается на сайте поселкового совета.

Общая стоимость ремонтно-строительных работ по объекту составляет – 4 836 522 грн. Из этой суммы 675 000 грн. – это долевое участие поселкового совета, которые по условиям Меморандума должны быть использованы на ремонт кровли и гаражного помещения здания Центра.

Сегодня подрядной организацией ООО «ЭЛИТ СТРОЙ ЦЕНТР», которая победила по результатам проведенного тендера, начались ремонтные работы кровли и гаражного помещения.

Проведение капитального ремонта здания коммунального учреждения «Центр предоставления социальных услуг Новопсковского поселкового совета» по адресу: ул. Магистральная, 307-Б, пгт. Новопсков на условиях софинансирования предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве с целью внедрения для граждан равноправного доступа к интегрированным социальным услугам в громаде.

Меморандум заключен в рамках проекта «Вместе. Социальные услуги для семей в обществе » между представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Новопсковским поселковым советом и Общественной союзом« Украинская Сеть по правам ребенка”.